Санкт-Петербург и Ленобласть будут совместно перерабатывать мусор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписали дорожную карту по созданию совместной для двух регионов системы обращения с отходами. Реализация мероприятий, закрепленных в карте, позволит с 2024 года начать переработку отходов двух регионов, сообщил во вторник губернатор города на заседании правительства Петербурга.

"Мы сегодня подписали соглашение о дорожной карте, о реализации "мусорной" реформы, между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, банком ВТБ и "Интер РАО". Это соглашение и утверждение непосредственно дорожной карты дает нам возможность начать переработку [отходов] с 1 января 2024 года", - сказал он.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, дорожная карта представляет собой поэтапный план мероприятий до конца 2023 года. В ней закреплены синхронизация территориальных схем, создание единой для двух регионов концепции по обращению с отходами.

Дорожная карта предусматривает и создание мощностей по переработке отходов. Дрозденко ранее сообщал, что первый завод по глубокой переработке мусора будет построен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Проект будет реализован по инвестиционному контракту, он уже передан на государственную экологическую экспертизу. Проект пройдет и федеральную экспертизу профильного участника рынка по обращению с отходами - Российского экологического оператора. В будущем на территории Ленинградской области построят три-четыре подобных завода.

Единым для Петербурга и Ленинградской области региональным оператором станет акционерное общество "Невский экологический оператор". Оно было создано в январе этого года, его учредители - правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ПАО "Интер РАО" и банк ВТБ.

ТКО из Петербурга поступают на площадки Ленинградской области. Как сообщала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, на территории области появятся три площадки для обработки и утилизации отходов Петербурга. Эти три площадки, по ее словам, будут формироваться по мере подготовки документов, выхода государственной экспертизы, экологической экспертизы, они будут построены не одновременно.