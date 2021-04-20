Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве ухудшилась в последние две-три недели. Об этом сообщил в своем блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться", - написал мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 068 048 случаев заражения, из них 1 996 за последние сутки. Выздоровели 974 229 человек, умерли 17 754.