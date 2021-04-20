Рогозин: за время пандемии коронавирус выявили у 10,4% работников предприятий Роскосмоса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 18,4 тыс. сотрудников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусной инфекцией за все время пандемии, это около 10,4% всех работников. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"За все время пандемии число заболевших в ракетно-космической отрасли составило 18 452 человека. Это 10,4% всех работников предприятий Роскосмоса", - отметил Рогозин в своем Telegram-канале.

На данный момент выздоровели 17,9 тыс. человек, умерли - 123, добавил глава Роскосмоса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 142,1 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, выздоровели 4 343 229 человек, умерли 106 307. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.