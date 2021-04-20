Полиция Москвы просит журналистов надевать отличительные знаки на несогласованной акции

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московская полиция просит журналистов, планирующих освещение несанкционированной акции, надевать отличительные знаки представителей СМИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"ГУ МВД России по Москве уведомляет о необходимости обеспечения сотрудников вашей редакции, планирующих освещение хода публичного мероприятия 21 апреля 2021 года на Манежной площади и в центральной части города, отличительными знаками представителей СМИ установленного образца", - говорится в сообщении.

Также в полиции попросили проинструктировать журналистов о необходимости наличия у них соответствующих документов и отличительных знаков, соблюдения мер безопасности, неукоснительного выполнения законных требований представителей полиции и Росгвардии, а также о запрете нахождения в пространстве между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) анонсировал очередную несанкционированную акцию 21 апреля. В МВД России заявили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны, и призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Также об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних предупредила Генеральная прокуратура России.