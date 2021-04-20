Минобрнауки рассчитывает провести приемную кампанию в 2021 году дистанционно

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19 разработало порядок приема абитуриентов в вузы в 2021-2022 учебном году, в рамках которого предлагает вузам взаимодействовать с поступающими дистанционно. Соответствующий проект приказа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования", - говорится в документе.

Указывается, что вуз вправе принимать документы лично у поступающих, но исходя из эпидемической обстановки в регионе.

Согласно документу, при проведении вступительных испытаний и при рассмотрении апелляций вузам также следует осуществлять взаимодействие с поступающими дистанционно. Поступающий может подать документы несколькими способами: в электронной форме, посредством суперсервиса, отправить по почте, лично, но только если вузом предусмотрена такая возможность исходя из эпидобстановки.

Отмечается, что приемная кампания традиционно должна начаться не позднее 20 июня, 17 августа должны быть изданы приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. При этом сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний устанавливаются вузами.