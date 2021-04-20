Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 500 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более 500 тыс. человек, сообщил во вторник вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Вчера мы перешагнули рубеж в полмиллиона вакцинированных от COVID-19 петербуржцев - первично привиты около 506 тыс. человек, из них более 355 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. Практически 40% привитых - это люди старшего поколения", - процитировали Эргашева в его пресс-службе.

В аппарате вице-губернатора также отметили, что прививки от коронавируса сделали более 95% петербуржцев, проживающих в стационарных социальных учреждениях. Вакцинация этой категории населения ведется с привлечением выездных медицинских бригад.

В Петербурге работает 134 стационарных прививочных пункта в медучреждениях, развернуты 13 мобильных пунктов вакцинации. Ведется работа по иммунизации сотрудников крупных предприятий.

По последним данным, в Петербурге выявили 408 699 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 364 729 человек, умерли 12 872. За последние сутки в городе выявили 687 случаев заражения.