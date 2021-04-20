У пассажиров московского транспорта продолжат проверять наличие масок и перчаток

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Усиленный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима сохранится в метро и наземном транспорте Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы не снижали и не планируем снижать активность по проверкам [масок и перчаток в метро и наземном транспорте] с начала пандемии", - ответили в пресс-службе на вопрос об усилении контроля масочно-перчаточного режима в метро и наземном транспорте столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве ухудшилась в последние 2-3 недели.