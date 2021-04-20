Эксперт: разработка вакцин от коронавируса вскоре позволит подбирать препарат под пациента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Появление новых вакцин от коронавируса в ближайшие годы позволит применять более персонализированный подход к назначению препаратов, считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

"В конечном итоге то, что нас ждет в ближайшем будущем, может быть, год-два, может быть, три, - это постепенный переход к персонализации, к персонифицированному подбору той вакцины, которая будет оптимальна для данного конкретного человека", - сказал он во вторник на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

По его словам, это станет возможным, в том числе, благодаря разработке новых препаратов. "На сегодняшний день три вакцины зарегистрированы [в России, но] появятся в последующие годы новые вакцины, это без сомнения", - уверен эксперт.

Он напомнил, что сейчас все зарегистрированные в стране вакцины "имеют равные права", то есть одинаковые показания и противопоказания. При этом есть целый ряд заболеваний, при которых специалисты опасаются рекомендовать пройти вакцинацию, - это, например, аллергические и онкологические болезни.

"Это не означает, что не надо при наличии таких заболеваний вакцинировать, это означает, что надо идти step by step (шаг за шагом - прим. ТАСС) - сначала от ограниченных клинических исследований у данных категорий, у групп риска, и постепенно этот опыт экстраполировать на более широкий контингент", - отметил директор института.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины против новой коронавирусной инфекции: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.