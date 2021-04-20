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Координатора штаба Навального во Владимире арестовали на 11 суток

Ивана Туманова признали виновным в организации массовой акции, которая повлекла нарушение общественного порядка

ВЛАДИМИР, 20 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области назначил 11 суток административного ареста координатору штаба Алексея Навального во Владимире Ивану Туманову за участие в несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове 6 апреля. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Михаил Арсеньев.

"Суд назначил Ивану Туманову 11 суток административного ареста за участие в акции возле ИК-2 в Покрове 6 апреля", - сообщил он, уточнив, что рассмотрение административного материала было перенесено из здания Петушинского районного суда, где отключили электричество, в помещение отдела полиции.

Туманова задержали в понедельник во Владимире, после чего доставили в Петушки. Он признан виновным по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

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