Регулятор ЕС не получал сведений о тромбах после вакцины "Спутник V"

ТАСС, 20 апреля. Информации о случаях возникновения тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" к настоящему моменту не поступало. Об этом заявила во вторник на брифинге глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук.

Она ответила утвердительно на вопрос о том, изучают ли специалисты регулятора вероятность образования тромбов от "Спутника V", как это может происходить от прививки вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые также разработаны на платформе аденовирусных векторов.

"Да, конечно, мы будем уделять пристальное внимание этому вопросу в ходе рассмотрения "Спутника V", и к настоящему времени мы не получали сообщений [о таких случаях] в контексте той информации, которую мы можем изучить на текущий момент", - сказала глава EMA.

Позже Кук добавила, что сейчас оценка вакцины "Спутник V" находится на раннем этапе и специалисты агентства пока не дошли до детального изучения возможности образования тромбов после использования препарата.

Ранее появились сообщения об образовании тромбов у некоторых привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее - американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в ряде стран мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений. Приостановить использование Johnson & Johnson рекомендовали власти США: эксперты назвали тромбоз редким иммунным ответом на используемый вакциной аденовирусный вектор. В итоге компания приостановила поставки и в ЕС, а европейский регулятор вскоре признал возможной связь между этой вакциной и образованием тромбов. По сообщению Росздравнадзора, изготовленная по схожей технологии российская вакцина "Спутник V" такого побочного эффекта не вызывает.