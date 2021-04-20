Два пляжа в Калининградской области получили международную награду "Голубой флаг"

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Два пляжа поселка Янтарный на берегу Балтийского моря получили награду "Голубой флаг". Она подтверждает их соответствие международным требованиям к комфорту, безопасности и чистоте, сообщила во вторник пресс-служба правительства Калининградской области.

Заседание международного жюри в рамках программы "Голубой флаг" состоялось в режиме онлайн 13 апреля в Копенгагене, а 19 апреля было оформлено официальное решение заседания.

"Письмо с решением международного жюри о присуждении награды поступило накануне вечером в адрес местной администрации. Это означает, что пляжи Янтарного городского округа - "Центральный" и "Янтарный", каждый протяженность до 500 метров - отвечают высоким стандартам качества и являются экологичными", - говорится в сообщении пресс-службы.

Международная награда "Голубой флаг" (Blue Flag или BF) в виде сертификата присуждается ежегодно перед началом пляжного сезона. Это признанный мировой бренд, свидетельствующий о том, что человеку здесь обеспечен комфорт (наличие туалета, питьевой воды, душа, парковки, других услуг), организована работа медиков и спасателей, есть охрана и видеонаблюдение. Основные критерии: чистая вода, чистое побережье, безопасность и доступная среда - возможность пользоваться пляжем людьми с ограниченными возможностями.

Пляжи поселка Янтарный получают эту награду уже шестой год подряд, но пока являются единственными участниками программы от Калининградской области. В 2016 году один из пляжей муниципалитета получил "Голубой флаг" первым в России. В 2021 году общее количество российских пляжей под "Голубым флагом" возросло более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, отмечается в сообщении пресс-службы.