Россиян, прибывающих из Турции и Танзании до 1 мая, обязали дважды сдать тест на COVID-19

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россияне, прибывающие из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, будут проходить тестирование на коронавирус дважды. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

"Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации <…> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования <...> в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг - прим. ТАСС), заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.

Россияне, прилетающие из-за рубежа после 1 мая, также должны будут дважды сдавать тест на коронавирус. "Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию РФ <...> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ", - говорится в постановлении.

Уточняется, что интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.