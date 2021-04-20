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Пандемия COVID-19

Черногория снимет для туристов из России все ограничения, включая ПЦР-тесты

Также в страну без ограничений смогут попасть туристы из Белоруссии, Украины и Северной Македонии
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом министр финансов Черногории Милойко Спаич написал во вторник в Twitter.

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"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон - 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - сказал он.

В марте в интервью ТАСС госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович сообщила, что россияне могут въехать в Черногорию, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

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