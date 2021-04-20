Гинцбург сообщил, что "Спутником V" привиты уже около 10-11 млн человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Около 10-11 млн человек по всему миру уже привиты вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник директор разработавшего вакцину Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале .

"Вакцинировано порядка 10-11 млн [человек], а может быть и больше, если учесть зарубежные страны", - сказал он.

"Как показывает этот срез на большом количестве вакцинированных, "Спутник V" дает <...> очень высокий уровень протективных антител, и на популяционном уровне не имеет смысла вводить повсеместное определение уровня антител у вакцинированных", - добавил Гинцбург.

Эффективность против штаммов

Глава Центра им. Гамалеи также отметил, что препарат эффективен против британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

"Против тех мутаций, которые у всех на слуху - это британский штамм, южноафриканский, бразильский. Можно сегодня точно заявить, что "Спутник V" защищает от тех известных штаммов, которые, соответственно, циркулируют в мире, которые приобрели эпидемиологический потенциал", - сказал он.

Гинцбург сообщил, что Центр им. Гамалеи разрабатывает две технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам коронавируса в случае необходимости.

"Две технологии сейчас разрабатываются, в частности, в нашем институте. И каждая технология уже находится на стадии выхода", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, как быстро можно адаптировать технологическую цепочку, ответить на вызовы, связанные с критичным изменением вируса, и выпустить видоизмененные вакцины.

Глава Центра им. Гамалеи подчеркнул, что "основная тяжесть решения этой проблемы состоит в том, что надо делать очень быстро". "Вирус не будет ждать ни ученых, ни чиновников, которые что-то разрешат, ни производителей, которые что-то наработают. Кто выиграет время, тот и победит вирус. Дело в том, чтобы принять такую регуляторику, которая позволяла бы вновь разработанный вакцинный препарат рассматривать не как принципиально новый, не заставлять производителей проходить все необходимые стадии", - подчеркнул он.