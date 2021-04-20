У Гинцбурга сохраняется высокий титр антител спустя год после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что спустя год после вакцинации препаратом "Спутник V" у него сохраняется высокий титр антител.

"Прошел год с небольшим, у меня очень высокий титр протективных антител. И не только у меня, а у всех моих коллег, которые вместе со мной 30 марта прошлого года провакцинировались", - рассказал он во вторник в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Директор Центра им. Гамалеи объяснил это эпидемиологической моделью поведения, при которой он и коллеги регулярно контактируют с вирусом. "При наличии сходно высокого титра именно протективных антител против этого возбудителя, постоянно контактируя с этим возбудителем, который в небольших количествах присутствует во всех общественных местах в настоящее время, тем самым мы постоянно поддерживаем высокий уровень нашего иммунитета", - рассказал он.

"Сейчас уровень антител в результате постоянного контактирования с возбудителем возрос. И если даже прекратится эта стимуляция иммунитета, уровня хватит по крайней мере на шесть-восемь месяцев. Но так как эпидемия завтра не прекратится, то я уверен, что и в течение двух-трех лет уровень протективных антител будет достаточным, чтобы уничтожить возбудителя, если он проникнет в наш организм", - подчеркнул глава Центра им. Гамалеи.