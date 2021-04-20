Гинцбург рассчитывает, что 70% населения России будет привито от коронавируса к ноябрю

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург рассчитывает, что к ноябрю 2021 года 70% населения России будет привито от коронавируса.

"Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим "Спутник V", то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины против новой коронавирусной инфекции: "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак", созданная Центром имени М. П. Чумакова РАН.