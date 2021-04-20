Новорожденный приобретет иммунитет к коронавирусу на 6-8 месяцев с молоком привитой матери

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Новорожденный ребенок приобретет иммунитет к коронавирсу на шесть-восемь месяцев с молоком привитой от коронавируса матери. Об этом сообщил во вторник директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале .

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"Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери", - сказал он.

"Вопрос о вакцинации беременных, я считаю, стоит так же остро, а может быть еще более остро, как и вопрос, связанный с вакцинацией детского населения", - подчеркнул глава Центра им. Гамалеи.