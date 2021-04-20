Нидерланды начнут вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson

13 апреля Johnson & Johnson остановила использование вакцины в странах Европы на фоне сообщений о возможных редких побочных эффектах в виде образования тромбов. К тому времени небольшие партии препарата были доставлены в ряд государств, в том числе Нидерланды, однако сама вакцинация тогда не началась. Во вторник Европейское агентство лекарственных средств заявило, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов препарата, однако в то же время отметило, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски.

"Число случаев [тромбоэмболических осложнений] крайне мало, поэтому с завтрашнего дня мы начнем использование этой вакцины", - сказал де Йонге. "Приоритет по-прежнему отдается медперсоналу, наиболее уязвимым слоям населения и людям старше 60 лет, - добавил он. - Однако мы нацелены на то, чтобы все желающие смогли получить первую дозу к началу июля, поскольку мы получаем все больше вакцин".