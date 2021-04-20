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Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на воспроизведение гимна России

Ведомство отметило, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор обратился к руководству социальной сети Instagram с требованием снять ограничения на воспроизведение гимна России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным регулятора, соцсеть ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты российского гимна.

"Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc (владелец Instagram - прим. ТАСС) снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав, - сказали в пресс-службе. - В письме ведомства отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима".

В Роскомнадзоре напомнили, что "в любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране". "Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", - заявили в ведомстве.

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