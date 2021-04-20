Гинцбург заявил, что у "Спутника V" нет отсроченных последствий для здоровья привившихся

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Отсроченных последствий у пошедших вакцинацию "Спутником V" быть не может. Препарат не вызывает наследственные или онкологические заболевания, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нуклеиновая кислота той вакцины, которая в нас попадает, она не размножается. Если она не размножается, она никак не может повлиять на наши эукариотические клетки, если она никак не может повлиять, то никаких ни наследственных заболеваний, ни онкологических заболеваний, ни заболеваний в ряду поколений, она в принципе вызвать не может. Не существует для этого механизмов, которые могли бы это осуществить", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Ученый также напомнил, что платформа, на которой создана вакцина "Спутник V", исследуется не один год. "Когда разрабатывалась платформа по созданию данной вакцины, а она разрабатывалась в течение последних 25 лет, и на основании этого, начиная с 2014 года уже создавали другие вакцинные препараты, все это в рамках создания этой платформы проверялась - возможность отдаленных последствий и влияния на организм. Все протоколы существуют", - добавил Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность препарата составила 97,6%.