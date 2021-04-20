Разработчик "Ковивака" заявил об эффективности вакцины против всех мутаций коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вакцина "Ковивак" может быть эффективна против всех известных на данный момент мутаций коронавируса в силу того, что в ее основе есть антигены целого вируса. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Мутаций коронавируса на сегодня известно очень много. Исходя из того, что разработанная специалистами нашего центра вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть в ее основе представлены антигены целого вируса, то она может быть эффективна против всех известных на сегодня мутаций коронавируса. Уверен, что если появится новый штамм коронавируса, требующий создания новой вакцины, то мы ее конечно сделаем", - сказал он.

Более 190 случаев заражения британским и свыше 20 южноафриканским штаммами коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. О формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири Попова сообщала еще в ноябре 2020 года. При этом позже в пресс-службе Роспотребнадзора журналистам сообщили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, а о мутации, уже распространенной за рубежом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).