"ВКонтакте" и "Одноклассники" заявили, что удаляют призывы к митингам по запросу РКН

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" удаляют призывы к участию в несанкционированных акциях по требованию Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службах соцсетей во вторник.

"Мы реагируем на запросы Роскомнадзора в связи с требованиями законодательства. За каждую единицу контента нам грозят неадекватно большие штрафы. Доступ к контенту может быть ограничен после получения официального запроса", - отметили в пресс-службе "ВКонтакте".

"На протяжении последних дней мы получаем запросы от Роскомнадзора на ограничение доступа к подобному контенту. Такие публикации мы обязаны блокировать по требованию регулятора, но делаем это только после получения запроса. В противном случае нам грозят многомиллионные штрафы, причем не только за неудаление контента, но даже за недостаточно быструю его блокировку", - прокомментировали в пресс-службе соцсети "Одноклассники".

Там отметили, что в этом году соцсеть уже получила штраф на 4 млн рублей за неудаление контента с призывами к митингам. "Поэтому за повторные нарушения можем лишиться значительной части выручки. А это создает угрозу для жизни и развития социальной сети. Понимая, насколько для наших пользователей важно то, что они публикуют в ОК, мы начали уведомлять владельцев групп и профилей о получении запросов на блокировку их контента", - добавили в соцсети "Одноклассники".

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому за одну единицу контента может грозить взыскание до 4 млн рублей. Ранее суд оштрафовал соцсеть "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей, а теперь рассматривает второе дело за неудаление призывов к участию в митингах. Там также отметили, что повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.