В Россию может отправиться делегация из Турции для обсуждения отдыха туристов

АНКАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что турецкая делегация может отправиться в Россию для обсуждения условий отдыха туристов в республике.

"Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. Господин [президент России Владимир] Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом [Тайипом Эрдоганом]. За этим нет политического мотива, - сказал во вторник министр в эфире телеканала Haber Turk. - В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества".

По словам Чавушоглу, в поездке в РФ делегацию МИД Турции могут также сопровождать представители турецкого министерства культуры и туризма.

При этом турецкий министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом. Он также напомнил, что в Анкаре ждут визита российской делегации, которая должна ознакомиться с принимаемыми мерами в курортных регионах по обеспечению безопасности туристов.

12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, число рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.