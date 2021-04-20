Заразившийся коронавирусом в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Фургал выздоровел

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заразившийся в СИЗО "Лефортово" коронавирусной инфекцией две недели назад, получил отрицательный тест на наличие вируса. Как уточнил во вторник ТАСС адвокат Михаил Карапетян, его подзащитный пробудет на карантине еще две недели.

"Сегодня пришел ПЦР, результат теста на коронавирус показал отрицательный ответ. Однако ближайшие две недели Сергей Иванович должен будет провести в карантине", - сказал защитник.

О заболевании Фургала стало известно 7 апреля. Он был изолирован и находился под наблюдением врачей две недели в больнице при СИЗО "Матросская тишина".

В конце ноября прошлого года Карапетян заявлял ТАСС, что его подзащитный может не перенести осложнений, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, из-за болезни легкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.