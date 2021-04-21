Исследование: россиян сильнее всего беспокоят путешествия на фоне пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вдвое меньше опрошенных россиян по сравнению с началом пандемии беспокоится о безопасности посещения гостиниц, ресторанов и других общественных мест. При этом большинство опрошенных по-прежнему считают наиболее рискованными поездки за границу и путешествия по России. Об этом говорится в докладе исследовательского холдинга "Ромир" и консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

"По сравнению с началом пандемии россияне стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью. Так, опасения по поводу поездок в общественном транспорте (37% в апреле 2020 года и 14% в апреле 2021 года), проживании в гостинице (30% против 12%), посещения парков и ресторанов (25% против 11%) сократились более чем в два раза", - говорится в исследовании.

Походов в салоны и тренажерные залы по-прежнему боятся 13% опрошенных против 27% в апреле 2020 года. "Самое большое беспокойство по-прежнему вызывают зарубежные поездки (31% против 49% в апреле 2020 года), авиаперелеты внутри страны (23% против 39% в апреле 2020 года)", - отметили эксперты. На третьем месте в рейтинге опасений - поездки в автобусе, метро или поездом местного сообщения. При этом в сегменте междугородних путешествий, отмечают эксперты, наблюдается постепенное восстановление спроса. Восстановление в регионах идет более быстрыми темпами, чем в Москве.

Около 44% считают, что наихудший период эпидемии миновал, только 19% продолжают работать из дома. Примерно в два раза сократилось число россиян, которые считают, что экономическая ситуация ухудшится в течение года (34% против 64% в апреле 2020 года). "Люди скорее ожидают сохранения текущего статуса и соответственно планируют свои затраты. Россияне больше не отказываются от ресторанов и кинотеатров или путешествий по стране, но сократили затраты", - отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов, слова которого приводятся в исследовании.

Так, повседневные покупки сократили в апреле 2021 года 20% опрошенных (43% в апреле 2020 года), около трети сократили траты на посещение ресторанов, кинотеатров и других развлекательных мероприятий (в апреле 2020 года около 10% опрошенных сокращали расходы на развлечения). В апреле от посещения ресторанов отказывалось 37% опрошенных против 2% в апреле этого года.

Траты

Около 83% опрошенных планируют оставить траты на том же уровне или даже увеличить их. Эксперты отмечают, что наибольший рост затрат в этом году наблюдается в категориях, связанных со здоровьем и пребыванием дома. Высокие темпы роста цен прогнозируются экспертами для ряда продовольственных товаров (свежие продукты, бакалея и другие основные продукты) и категории обуви. Наибольшие убытки продолжают терпеть отрасли досуга и транспортных услуг: общественный транспорт, кинотеатры, спа-салоны, парки развлечений и концерты, авиа- и железнодорожные перевозки, гостиничный бизнес. Порядка 74% категорий продуктов и услуг на данный момент остаются в зоне "чистого проигрыша" (больше потребителей планируют сократить свои расходы для данных категорий, чем увеличить).

За прошедший год многие россияне адаптировались к пандемии: более трети опрошенных совершали покупки у онлайн-ретейлеров за последний месяц. Кроме того, отметили эксперты, спустя год после начала пандемии более 50% россиян в возрасте от 26 до 35 лет стали значительно чаще покупать товары на онлайн-площадках. Электронная торговля и магазины у дома лидируют среди прочих каналов: потребители привыкли покупать товары онлайн за время пандемии, но после снятия ограничений стали чаще посещать магазины рядом с домом (91% опрошенных совершают покупки именно там). "При этом даже спустя год после начала пандемии москвичи все еще сильно обеспокоены по поводу опасности нахождения в людных местах, что ведет к значительному сокращению спроса на покупки в гипермаркетах в Москве, при этом жители регионов стали беспокоиться об этом меньше", - отметили эксперты.

Эксперты ожидают, что траты россиян в монобрендовых магазинах и ТЦ значительно уменьшатся за счет снижения спроса у москвичей. Продажи в ТЦ по всей России, но особенно в Москве могут упасть почти в 2 раза, считают эксперты.

Об исследовании

В ходе исследования была проведена работа с 1 500 респондентами по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в более 40 товарных категориях.