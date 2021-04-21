Губернатор Миннесоты признал, что в штате слишком много темнокожих гибнут из-за полиции

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Миннесоты Тим Уолз признал, что в этом штате слишком много темнокожих гибнут из-за действий сотрудников полиции. Соответствующее заявление он опубликовал на своем сайте во вторник в связи с вынесением обвинительного вердикта по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года в Миннеаполисе.

Уолз отметил, что признание виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, является "важным шагом к справедливости в Миннесоте". "Суд завершен, но наша работа только началась", - добавил он.

Губернатор также подчеркнул: "Слишком много темнокожих лишились жизни и продолжают лишаться жизни от рук сотрудников правоохранительных органов в нашем штате". Уолз подчеркнул, что "так продолжаться не может". По его словам, отношения между полицией и населением штата должны быть изменены.

Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.