Владивосток накрыл дым от природных пожаров в Приморье и Китае

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Дым от природных пожаров в крае и в приграничных районах Китая накрыл Приморье, во Владивостоке утром в среду отмечается дымка, ощущается запах гари. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета.

"Это вызвано природными пожарами в крае и на приграничных территориях Китая, в Хабаровском крае <...> Специалисты лесоохраны утром докладывали, что в крае по данным на утро зафиксировано 146 термоточек, ближайшие [к Владивостоку] пожары - в Надеждинском районе, в Барабаше, они совсем близко от города, через залив. Владивосток затянуло дымом, ощущается запах гари, ветер сейчас слабый в городе, ничего не выдувается", - сообщил собеседник.

Обстановка во Владивостоке должна улучшиться уже в четверг, когда усилится ветер. В городе ожидается прохладная погода, ветер будет дуть с моря, повысится влажность, есть вероятность тумана. Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать осторожность, не открывать окна, на улице носить маску.