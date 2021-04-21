"Известия": Союз потребителей предложил ввести в России прогрессивную шкалу энерготарифов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) выступил с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Об этом в среду со ссылкой на письмо организации в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщает газета "Известия" .

Предложение союза подразумевает увеличение цены за единицу электроэнергии в случае ее потребления больше установленной нормы. При этом каждому региону предлагается дать возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.

"За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт⋅ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт⋅ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5", - пояснил председатель организации Петр Шелищ.

Для предприятий СПРФ предлагается предусмотреть скидку "при использовании ресурса в объеме не выше соответствующего использованию ими наилучшей доступной технологии своей отрасли".

Прогрессивная шкала энерготарифов, как считают в организации, позволит сократить потребление электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе, при котором в рамках социальной поддержки населения нагрузку несут потребители распределительных сетей - промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводители и бюджетные организации.

Обращение союза поступило в аппарат правительства, сообщили изданию в пресс-службе кабмина. В Минэнерго заявили, что подобные предложения ведомством не рассматриваются. В Минстрое на запрос газеты не ответили.