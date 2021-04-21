В Магаданской области продлили штормовое предупреждение из-за циклона

ТАСС, 21 апреля. Синоптики объявили в среду экстренное предупреждение в пяти районах Магаданской области из-за метели и штормового ветра. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 21 апреля: в городе Магадане, в Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах ожидаются ветер скоростью до 20 м/с, метель, местами - мокрый снег", - сказали в управлении.

С начала недели в регионе бушует циклон, который сейчас оказывает влияние на погоду сразу нескольких субъектов ДФО. Ранее в Магаданской области объявляли экстренное предупреждение в тех же районах на 20 апреля. Прогноз синоптиков оправдался. Сейчас в Магадане, в Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах метет, скорость ветра достигает порядка 10 м/с.

Во вторник непогода стала причиной отмены авиарейсов между Магаданом и поселком городского типа Сеймчан (административный центр труднодоступного Среднеканского района, расположенного на севере региона и занимающего около 20% от территории всей Колымы). Планировалось, что пассажиры смогут вылететь утром 21 апреля. По данным аэропорта областного центра, рейс снова отменен.