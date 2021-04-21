Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в апреле

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - 185 тыс. рублей в месяц - в Москве предлагают Java-разработчику. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис "Работа.ру", входящий в экосистему "Сбера", провел исследование и составил апрельский список востребованных профессий среди российских работодателей с самыми высокими зарплатными предложениями в городах России. Исследование проводилось в апреле 2021 года. Было проанализировано более 200 тыс. вакансий по всей стране.

"В целом по России средний доход в 142 тыс. рублей доступен Java-разработчику. Среди обязанностей такого сотрудника: создание приложения с помощью Java, тестирование продукта и исправление ошибок, а также ведение технической документации. Такому специалисту работодатели в Москве предлагают в среднем 185 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и в Новосибирске - 142 тыс. рублей в месяц", - говорится в тексте исследования.

Столько же может зарабатывать в среднем по России разработчик на С++. В Нижнем Новгороде такой сотрудник в среднем может зарабатывать 141 тыс. рублей в месяц, в Новосибирске соискателям на эту должность предлагают в среднем 109 тыс. рублей

Отмечается, что гейм-дизайнеру российские компании в среднем готовы платить 116 тыс. рублей в месяц. Такому специалисту нужно генерировать идеи для создания игр, разрабатывать новый контент, писать сюжеты и игровые тексты, создавать эскизы интерфейса, а также вести проектную документацию и взаимодействовать с разработчиками. В Москве средняя зарплата такого сотрудника составляет 135 тыс. рублей, а в Краснодаре - 108 тыс. рублей.

Высокий заработок доступен также UX/UI-дизайнеру. Обычно он отвечает за внешний вид пользовательского интерфейса, в его задачи входит сделать сервис и продукт максимально понятными, нужными для пользователя. В среднем по России соискателю на эту должность готовы платить 106 тыс. рублей. В Москве такой сотрудник в среднем может зарабатывать 130 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 115 тыс. рублей, в Краснодаре - 114 тыс. рублей, а в Екатеринбурге - 97 тыс. рублей.

Другие вакансии

Кроме того, высокую зарплату предлагают главному инженеру, которому предстоит руководить производственным персоналом, контролировать соблюдение норм, разрабатывать техническую документацию, а также проводить внутренний аудит производства. По России такой специалист может получать в среднем 99 тыс. рублей. В Новосибирске главному инженеру готовы платить самую высокую зарплату среди регионов - 94 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге соискатель на должность главного инженера может рассчитывать на средний доход в 88 тыс. рублей в месяц.

Также высокие зарплаты предлагают каменщику, в среднем он может зарабатывать 94 тыс. рублей. Такому работнику обычно необходимо уметь укладывать стены, своды, арки, делать цементный раствор, монтировать железобетонные перекрытия. В Нижнем Новгороде каменщику предлагают одну из самых высоких зарплат - 99 тыс. рублей. В Краснодаре такому специалисту готовы платить в среднем 93 тыс. рублей, в Москве - 88 тыс. рублей.

Также в среднем 90 тыс. рублей ежемесячно может зарабатывать директор по маркетингу в России. Специалисту необходимо формировать и реализовывать маркетинговую стратегию компании, отвечать за маркетинговые активности, а также увеличение количества клиентов. В Москве такой сотрудник в среднем зарабатывает 144 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 81 тыс. рублей.