Бывший детский омбудсмен в Британии подала иск против TikTok за сбор личных данных детей

ТАСС, 21 апреля. Бывший уполномоченный по правам детей Англии Энн Лонгфилд обратилась в суд с иском в отношении социальной сети TikTok, обвинив платформу в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

По ее информации, Лонгфилд выступила с данной инициативой от имени миллионов детей в Великобритании и странах Евросоюза, которые пользовались TikTok с 25 марта 2018 года. Она утверждает, что приложение нарушает законы Соединенного Королевства и стран Содружества о защите личных данных несовершеннолетних. С помощью этого шага экс-омбудсмен намерена пресечь процесс сбора личной информации, добиться удаления уже полученных данных, а также выплаты компенсации, которая, по ее мнению, может составить миллиарды фунтов стерлингов.

В иске утверждается, что TikTok использует личную информацию детей, не предупреждая об этом надлежащим образом и не ставя в известность родителей несовершеннолетних пользователей. По мнению Лонгфилд, только в Великобритании от незаконного сбора данных могли пострадать более 3,5 млн подростков.

В администрации социальной сети сочли обвинения несостоятельными. "Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас есть надежные политики, процессы и технологии, которые помогают защитить всех пользователей, и в частности наших подростков. Мы считаем, что претензии необоснованны, и намерены решительно защищаться в суде", - цитирует The Guardian слова представителя TikTok.

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение, не прокомментировала данную информацию.