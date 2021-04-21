В Сахалинской области в 2021 году на восстановление лесов направят 27 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сахалинская область в 2021 году по национальному проекту "Экология" получит из федерального бюджета 27 млн рублей на работы по лесовосстановлению. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"В этом году на выполнение работ по восстановлению лесов за счет средств федерального бюджета предусмотрено 27 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным думы, лесовосстановление проведут на площади 3 123 га, в том числе искусственное - на 803 га, а также содействие естественному лесовосстановлению на 2 320 га. Кроме того, в области создадут запас семян лесных растений в объеме 760 кг и обеспечат уход за постоянными лесосеменными участками на площади 36 га.

Посадочным материалом на этот год область обеспечена в полном объеме. Планируется приобрести 307 единиц лесохозяйственной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета выделено более 17 млн рублей, напомнили в парламенте.

Депутаты областной думы во вторник одобрили планы по восстановлению лесов на 2021 год. Они рекомендовали агентству лесного и охотничьего хозяйства обеспечить контроль за выполнением работ со стороны арендаторов участков.

В 2020 году на реализацию мероприятий по лесовосстановлению региону было выделено 29 млн рублей из федерального бюджета. Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. Восстановление лесов было проведено на площади 3 348,52 га - 108% к плану. Кроме того, приобретено 116 единиц техники и оборудования на сумму 4,6 млн рублей.

Нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, изначально рассчитывался на период 2019-2024 годов. В связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 г. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.