Более четверти россиян решили не брать отпуск летом 2021 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 28% опрошенных россиян сообщили, что они не планируют брать отпуск летом 2021 года, при этом 28% проведут свой отпуск либо дома, либо на даче. В путешествие отправится 24% опрошенных, причем большинство будет отдыхать в России, преимущественно в Крыму или Краснодарском крае, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, 28% респондентов проведут лето 2021 года без отпуска, 18% проведут свой отпуск дома, 10% - на даче или в деревне, 3% - в гостях. Отправиться в путешествие планируют 24%, а 17% еще не определились с планами на отпуск.

Из тех, кто планирует путешествие, 6% поедут в Крым, 5% - в Краснодарский край, 5% отправятся на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург, 1% - в Калининградскую область. За границу планируют поехать 7% опрошенных, причем 3% из них - в Турцию, если ее все-таки откроют, а 4% - по другим туристическим направлениям.

Опрос проводился 15-19 апреля среди 3 000 респондентов старше 18 лет во всех округах России.