Население Краснодарской агломерации к 2040 году может вырасти почти в три раза

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Численность населения Краснодарской агломерации к 2040 году вырастет до 3,2 млн человек за счет развития города. Сейчас, по приблизительным подсчетам, в краевом центре проживают около 1,3 млн человек, сообщил ТАСС мэр Краснодара Евгений Первышов.

В Краснодаре в последние 10 лет отмечается большой рост миграции. Люди переезжают в краевой центр Краснодарского края из соседних городов, а также из других регионов России. В прошлом году в городе был принят новый генеральный план, составленный с учетом прироста населения.

"Мы, оценивая агломерацию по самому оптимистичному сценарию, где-то к 2040 году агломерация - а это также Северский, Динской и Красноармейский район и город Горячий Ключ - может достичь численности до 3,2 млн человек. А сам город Краснодар к тому времени, а, быть может, и раньше, дойдет до численности в 2,2 млн человек в границах муниципалитета", - сказал Первышов.

Он уточнил, что на данный момент, по приблизительным оценкам, в городе проживают около 1,3 млн человек. Такие расчеты были сделаны на основе анализа нескольких направлений - количества избирателей, детского населения, людей пенсионного возраста, которые стабильно получают пенсионные начисления, и карточек регистрации, которые содержатся в МВД.

Также глава города отметил, что властями было принято решение использовать агломерационную модель развития города. Такое решение было вызвано тем, что Краснодар является местом отдыха и местом работы жителей соседних муниципалитетов.

"То, что люди к нам едут, связывают с Краснодаром свое будущее, будущее своих детей, причем приезжают люди образованные, грамотные, квалифицированные, - это, конечно, хорошо. Это будущее, перспектива нашего города. Именно поэтому мы в последние пять лет активно строим школы, детские сады, объекты спорта, дополнительного образования. Ведь приезжают в основном молодые семьи с детьми", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, по данным администрации, за последние пять лет население увеличилось более чем на 200 тыс. человек. В связи с этим в Краснодаре планируют создать пятый внутригородской округ. В данный момент прорабатываются детали его создания и готовится нормативно-правовая база.