Послание президента Федеральному собранию покажут на уличных экранах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на уличных экранах по всей стране благодаря инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"По инициативе ОНФ самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER, будет транслировать ключевые цитаты из послания президента РФ. Главные цитаты из речи главы государства россияне увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. Цитаты будут выводиться на экраны в режиме видеоленты новостей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что в московском регионе к трансляции послания президента дополнительно будет подключена "сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД".