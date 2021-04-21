Тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стартовал прием заявлений через портал госуслуг на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Тестирование системы дистанционного электронного голосования гражданами, подавшими заявку, состоится с 12 по 14 мая 2021 года", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что прием заявлений от желающих принять участие в тестировании продлится с 21 апреля по 7 мая. Подать заявку могут жители любого региона России. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Общероссийская тренировка по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года проходит в несколько этапов и завершится 21 мая. В ходе тренировки будет проведена проверка работоспособности ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса.