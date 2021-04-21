Италия обновит туристические визы с истекшим во время пандемии сроком

ТОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Итальянские власти в ближайшее время начнут обновлять и оформлять туристические визы, срок которых истек в период пандемии. Об этом сообщил в среду журналистам посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Во вторник Терраччано сообщил, что Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года. На данный момент из 20 итальянских областей только три остаются в "красной" зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии число инфицированных в Италии достигло 3 млн 870 тыс. человек, из которых почти 117 тыс. умерли и около 3 млн 250 тыс. вылечились.

"Мы сейчас приступим к обновлению, оформлению тех [туристических] виз, которые истекли в течение периода пандемии. Следовательно, мы можем сейчас выдавать визы, независимо от того, когда можно будет пересекать границу", - сказал посол, не уточнив сроки и порядок оформления туристической визы.

26 апреля в Италии предполагается открыть музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00.