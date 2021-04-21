"Ъ": систему "Паутина" МВД запустили в ЦФО для отслеживания угнанных автомобилей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МВД РФ запустило на территории Центрального федерального округа (ЦФО) систему "Паутина", позволяющую полиции отслеживать угнанные автомобили. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя ведомства.

По данным издания, министерство перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД на новое программное обеспечение, использующееся для предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с хищением или угоном транспортных средств, а также для розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП.

Ранее сотруднику полиции возможно было получить фотографию транспортного средства только в момент нарушения ПДД, а новая система сделает доступным для анализа фотографии всех проездов, доступны стали и снимки, которые по тем или иным причинам были отбракованы. Кроме того, программа не позволяет удалить какие-либо снимки из системы.

Как пояснили "Коммерсанту" в МВД, система "Паутина" также необходима для автоматизации деятельности самих ЦАФАП. В ведомстве добавили, что в будущем компоненты "Паутины" станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг, уточнив, что соответствующие поправки в КоАП вступают в силу с 1 сентября 2021 года, разрабатывается постановление правительства с описанием процедуры.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) газете сообщили, что в Москве за пять лет работы ЦАФАП число угонов снизилось с 8,7 тыс. до 1,6 тыс. в год, также повысилась раскрываемость таких преступлений. В организации уточнили, что система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб 16 регионов ЦФО, контролировать перевозчиков и получать "матрицу корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили".

По данным издания, МВД уже подписало приказ о запуске "Паутины". Ожидается, что к декабрю 2021 года к ней подключатся несколько десятков других регионов.