Власти Бурятии решили продлить летнюю чартерную программу на Байкал

УЛАН-УДЭ, 21 апреля. /ТАСС/. Чартерная программа на восточный берег Байкала, в Бурятию продлится летом 2021 года. Об этом сообщила журналистам в среду в пресс-центре ТАСС министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

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"В этом году летняя программа будет продолжаться. С 6 июня стартуем. Ориентировочно до 25 сентября запланирована чартерная летняя программа. Сейчас уже можно выбирать формат летнего отдыха у нас на Байкале", - сказала Бадмацыренова.

Она отметила, что без учета чартерной программы продажи в отели на лето уже составляют 60%. "Время показало, делать прогнозы сейчас опасно и сложно, но тем не менее прогнозы радужные. Мы практически снимаем ограничения на проведение массовых мероприятий, это позволяет нам организовывать и планировать проведение фестивалей, форумов в офлайн-формате. Потихоньку входим в формат активного сезона, не только когда туристы сами приезжают и отдыхают, но это и развитие событийного туризма", - сказала она.

Министр сообщила, что в Бурятии возобновится проведение крупнейшего за Уралом музыкального фестиваля на открытом воздухе "Голос кочевников", привлекающего в республику тысячи туристов. Фестиваль пройдет 16-17 июля. В прошлом году мероприятие, которое проводится с 2009 года, отменили из-за пандемии.

Летом 2020 года крупным туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма, правительства Бурятии и "Уральских авиалиний" был впервые реализован проект по запуску летней чартерной программы полетов в республику из Москвы. Благодаря ей за три месяца в регионе побывали порядка 1,5 тыс. россиян. В начале февраля впервые началась зимняя чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга, она продлилась до конца марта.

В 2020 году вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что Дальний Восток определен одним из приоритетов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".