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Пандемия COVID-19

Московские специалисты выпустили рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19

Как сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко, одним из эффективных методов реабилитации является лечебная гимнастика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московские специалисты выпустили практические рекомендации "Медицинская реабилитация больных с СOVID-19". Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в среду.

"Руководствуясь собственным опытом лечения и литературными источниками, а также благодаря коллегам Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины вышли практические рекомендации "Медицинская реабилитация больных с СOVID-19", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что необходимость реабилитации напрямую не зависит от тяжести перенесенного заболевания. В восстановительном лечении нуждаются многие пациенты, в том числе пролеченные в ГКБ № 15, отметил он.

По его словам, многообразие реабилитационных программ сегодня обусловлено мультиорганностью поражения организма вирусом. Одним из эффективных методов реабилитации является лечебная гимнастика. Это связано с тем, что основной мишенью является дыхательная система.

"Но мы также знаем, что от вируса страдают все органы и системы. Поэтому формировать программы реабилитации следует на основе диспансерного наблюдения, индивидуально подходя к каждому пациенту", - добавил Вечорко.

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