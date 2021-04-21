Аксенов заявил, что турсезону в Крыму не помешает напряженность у границ с Украиной

ТАСС, 21 апреля. Напряженная ситуация в приграничных областях Украины не помешает провести туристический сезон в Крыму, сообщил в среду журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Выступая 14 апреля в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что США и их союзники подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, НАТО наращивает свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе, а на полуострове сохраняются риски проявлений терроризма и экстремизма, поддерживаемых из-за рубежа.

"Нам не мешает [напряженность у границ]. Уверены, Российская Федерация обеспечит безопасность в полном объеме, страны в целом и Крыма. Никаких проблем, на этот счет крымчане не волнуются, с точки зрения безопасности все в порядке", - сказал Аксенов.