Путин назвал начало пандемии временем абсолютной неопределенности

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Начавшаяся весной 2020 года пандемия коронавируса сначала была временем абсолютной неопределенности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна, да собственно говоря и весь мир, столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией", - сказал президент.

Путин добавил, что в то время в ходе совещаний со специалистами и во время разговоров с лидерами других государств часто можно было слышать такую оценку: "Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью".

Он признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией. "Наряду с естественно большой тревогой у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания", - заявил Путин.

Глава государства отметил, что миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть.

Меры предосторожности для борьбы с коронавирусом были изматывающими, но жизненно необходимыми, считает он.

По мнению президента, коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой, все рубежи нужно держать под контролем.

Семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность в России вышли на первый план, страна всегда будет защищать эти ценности, сказал Путин.

Он призвал россиян максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей для борьбы с COVID-19.

По словам Путина, решение задачи формирования коллективного иммунитета к COVID-19 к осени во многом зависит от самих граждан.