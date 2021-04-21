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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров

Президент также поручил реализовать дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы по диспансеризации и профилактическим осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп.

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Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов", - сказал он в послании Федеральному собранию.

По словам Путина, стоит задача охватить как можно большую часть населения России в рамках этих программ.

Президент также поручил реализовать дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности.

В феврале глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что свыше 25 млн жителей России ежегодно проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, однако из-за эпидемии коронавируса в 2020 году этот показатель был несколько ниже.

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Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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