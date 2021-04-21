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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин: в ближайшие три года в села поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи

По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о направлении еще 5 тыс. машин скорой помощи в сельскую местность в течение ближайших трех лет.

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Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию

"В ближайшие три года дополнительно направим еще 5 тыс. новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.

Путин напомнил, что 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. "Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым", - добавил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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