Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции

Вся система здравоохранения России должна функционировать на новой технологической базе, выстраивание которой не должно мешать решению других задач отрасли, заявил Путин. "Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимание на острых, повседневных проблемах. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи", - сказал он.

"Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем это пропустить", - сказал он в послании Федеральному собранию.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мировое здравоохранение находится на пороге революции, и Россия не может ее пропустить. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что граждане не должны сталкиваться с очередями, трудностями с записью на диагностику к профильному специалисту, получением рецептов и больничных листов. "Мы много в последнее время об этом говорим, деньги выделены, предусмотрены, нужно это начинать делать эффективно и быстро", - указал он.

Он также обратил внимание, что начавшаяся в 2020 году эпидемия коронавируса ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в здравоохранении. "Наша задача - поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны", - считает Путин.

Тема здравоохранения на заседании Госсовета

Путин предложил обсудить проблемы здравоохранения на расширенном заседании Госсовета в ближайшее время. "У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешенных вопросов: технических, финансовых, управленческих. Но человеку необходима именно квалифицированная, своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета, подготовим его в ближайшее время", - сказал он.

Закон о Госсовете был подписан президентом 8 декабря 2020 года. Госсовет готовит предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, он также содействует разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждает кадровую политику.

Кроме того, Госсовет может проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по ее совершенствованию, а также участвовать в разработке и согласовании утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.