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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вопросы взыскания алиментов должны решаться удаленно при безусловном исполнении судебных решений, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Отдельно придется остановиться на такой чувствительной теме, как взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. Эта процедура не должна унижать человека, все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов", - сказал президент, подчеркнув, что государство обязано защитить права ребенка.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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