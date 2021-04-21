Путин призвал россиян вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции

"Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже - переболеть с труднопредсказуемыми последствиями. Опасность вируса сохраняется", - сказал он в среду в послании Федеральному собранию.

Глава государства также отметил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан. "Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - сказал он.