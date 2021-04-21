Путин призвал россиян вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин призвал всех жителей страны привиться против новой коронавирусной инфекции, чтобы победить пандемию.
"Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже - переболеть с труднопредсказуемыми последствиями. Опасность вируса сохраняется", - сказал он в среду в послании Федеральному собранию.
Глава государства также отметил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан. "Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан", - сказал он.