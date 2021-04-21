Путин поручил назначить выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

"Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка <...>. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей", - заявил Путин.

По словам президента, всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье, особенно когда семья находится в непростой материальной ситуации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что около 1,3 млн семей получили выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году в размере прожиточного минимума. Общая сумма выплат составила более 130 млрд рублей.