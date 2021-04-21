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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин предложил назначить выплаты нуждающимся беременным женщинам

Речь идет о выплате в размере 6 350 рублей в месяц
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами в размере в среднем в 6 350 руб. в месяц. Об этом он сообщил в среду в послании Федеральному собранию.

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"Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере среднем по стране 6 350 рублей", - сказал он.

В настоящее время в качестве меры поддержки беременной женщины существует пособие по беременности и родам, максимальный размер которого в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный размер - 58 878 рублей.

В случае осложненных родов (отпуск - 156 дней) размер максимального и минимального пособий составит 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно. Также существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его максимальный размер составляет 29 600 рублей, минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 004 рубля.

По данным ФСС, в 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 тыс. рублей. Минимальный размер ежемесячного пособие составлял 3 375 рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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