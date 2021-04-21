{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Обновлено 

Путин предложил назначить единовременную выплату семьям со школьниками

Ее размер составит 10 тыс. рублей на ребенка
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.

На эту тему
Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию
Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию

"Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - сказал Путин в среду в послании Федеральному собранию.

Глава государства добавил, что "положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти". "Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи", - добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Более 17,5 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
Cтать донором крови в Московской области может каждый желающий, не имеющий противопоказаний
Читать полностью